FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SKY + SPACE GLOBAL LTD B3E AU000000SAS7
AB/FROM ONWARDS 14.03.2018 08:13 CET
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SKY + SPACE GLOBAL LTD B3E AU000000SAS7
AB/FROM ONWARDS 14.03.2018 08:13 CET