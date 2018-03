FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im frühen Handel nach oben. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Für die Anleihestrategen der Commerzbank sorgen die unvorhersehbare Politik und die Personalveränderungen von US-Präsident Donald Trump für Flucht in Sicherheit. Bemerkenswert sei, dass sich die Peripherie-Spreads trotz des Ausverkaufs bei Aktien unbeeindruckt zeigten, was die Robustheit des allgemeinen Konvergenztrends bei europäischen Staatsanleihen unterstreiche.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um sieben Ticks auf 157,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 157,67 Prozent und das -tief bei 157,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.485 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt ein Tick auf 130,52 Prozent.

March 14, 2018

