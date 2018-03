Der deutsche Leitindex ist gestern Nachmittag kräftig abgerutscht. Schuld war der Tweet von Donald Trump, seinen Außenminister Rex Tillerson durch einen Hardliner, den CIA-Direktor Mike Pompeo, ersetzen zu wollen. Danach ging es für den DAX sukzessive nach unten. Am Ende schloss er knapp 200 Punkte tiefer bei 12.221 Punkten. Marktidee: S&P 500Der S&P 500 befindet sich seit dem Jahr 2009 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 26. Januar dieses Jahres erreichte er ein Allzeithoch bei 2.873 Punkten. Danach setzte ein dynamischer Abverkauf ein. In den vergangenen Wochen war erst einmal Erholung angesagt. Diese Erholung könnte jetzt allerdings beendet sein. Gestern fiel der S&P 500 unter eine wichtige charttechnische Marke.