Auf die Stufen, fertig, los! "Treppen-Running" kann unsere Kondition rasant optimieren. Wer sich fit halten möchte, verzichtet also besser erst einmal ganz auf den Fahrstuhl. In der neuen SHAPE (4/2018, EVT 14.03.) verrät Fitness- und Gesundheits-Coach Ingalena Schömburg-Heuck die besten Tricks, wie Treppen sinnvoll ins tägliche Workout eingebunden werden.



"Besonders ideal ist das Stufen-Running als Ergänzung zum Joggen, entweder separat als eigenes Workout oder ganz einfach ins Lauftraining einbezogen. Beim Treppenlauf werden Kraftausdauer, Feinmotorik, Koordination und Konditionen trainiert. Alles wichtig, um die Laufleistung und -bewegung zu verbessern!", erklärt Ingalena Schömburg-Heuck in SHAPE. Es können doppelt so viele Kalorien wie beim normalen Joggen verbrannt werden - bis zu 330 Kalorien in nur 20 Minuten. Noch Intensiver wird das Training, wenn man anstatt einer, gleich zwei Stufen auf einmal nimmt. Doch die Expertin warnt: "Profis sprinten die Stufen zwar hinauf, aber niemals hinunter, da hier die Gefahr eines Sturzes viel zu hoch ist. Außerdem werden bergab Gelenke und Sehnen im Fuß besonders stark beansprucht." Der "Abstieg" sollte also lieber als Phase der Erholung genutzt werden.



Jetzt kann's losgehen



Fürs Training sollte man sich eine feste Distanz, beispielsweise eine Treppe mit 20 Stufen suchen. Wichtig ist, sich vor jedem Workout mindestens 10 Minuten warm zu laufen und auch am Ende sollten10 Minuten fürs Auslaufen eingeplant sein. Optimal ist es, wenn die Übungen im Trainingsplan ein bis zwei Mal pro Woche als Ergänzung zum Joggen genutzt werden. In der aktuellen Ausgabe der SHAPE finden sich passende Treppenlaufpläne für Starter und Fortgeschrittene.



