Das erste Quartal 2018 ist fast schon wieder Geschichte. Festhalten lässt sich bereits heute, dass die Volatilität an den Finanzmarkt zurückgekehrt ist und somit auch ein gutes Stück Normalität. Entsprechend wollen wir heute eine kleine Bestandsaufnahme wagen: Wie ist das erste Quartal zu bewerten? Was kommt in den nächsten Monaten auf Anleger zu? Johannes Müller, Leiter des Chief Investment Office bei der DWS, im Gespräch bei Börse Stuttgart TV.