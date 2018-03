Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank hat im Zuge des laufenden Börsengangs einen weiteren Großinvestor gewonnen. Der französische Finanzinvestor Tikehau Capital hat Aktien an DWS im Volumen von 250 Millionen Euro geordert. Tikehau kündigte in seiner Mitteilung an, Gespräche über eine mögliche Kooperation mit DWS ausloten zu wollen.

Die Vermarktung der DWS-Aktien läuft derzeit, die Erstnotiz des Unternehmens ist für den 23. März vorgesehen. Die Deutsche Bank peilt einen Erlös von bis zu 1,8 Milliarden Euro an. Der japanische Versicherer Nippon Life hat sich bereits verpflichtet, im Zuge des Börsengangs einen Anteil von 5,0 Prozent an DWS zum Platzierungspreis zu erwerben.

Tikehau teilte weiter mit, die Order gelte für die gesamte Preisspanne von 30,00 bis 36,00 Euro. "Tikehau Capital freut sich über die Aussicht, ein Ankerinvestor bei DWS zu sein", sagte Mitgründer Antoine Flamarion. Man habe Bereiche für eine Kooperation identifiziert. DWS-Chef Nicolas Moreau sagte, "Tikehau Capital ist ein respektierter Manager von alternativen Vermögenswerten und ein Investmentspezialist." Er freue sich auf das Interesse an DWS und das Ausloten möglicher Kooperationen.

