Deutsche Jahresteuerung verlangsamt sich im Februar

Die Jahresteuerung in Deutschland hat sich im Februar wie erwartet abgeschwächt. Dämpfend wirkte sich dabei die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und bei Energie aus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 1,4 von 1,6 Prozent im Januar. Binnen Monatsfrist erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,7 Prozent zurückgegangen waren. Damit wurden die vorläufigen Daten bestätigt. Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag mit einem Anstieg von 1,2 Prozent ebenfalls unter der Januar-Rate von 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat erhöhte sich der Index um 0,5 Prozent. Im Januar war er mit 1,0 Prozent noch deutlich gesunken.

Stimmenverlust für Republikaner bei Kongress-Nachwahl in Pennsylvania

Bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania haben die Republikaner am Dienstag Wählerstimmen eingebüßt. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lagen der republikanische Kandidat Rick Saccone und der Demokrat Conor Lamb weniger als ein Prozent auseinander. Auch wenn der Sieger zunächst noch nicht feststand, bedeutet die Wahl einen Erfolg für die Demokraten, da die Republikaner den Wahlbezirk seit Jahren dominieren.

BoJ/Kuroda: Sanfter Ausstieg möglich - aber jetzt noch nicht

Ein sanfter Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ohne Verwerfungen an den Märkten ist nach Ansicht des japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda möglich. Der Gouverneur betonte gleichzeitig, dass in naher Zukunft nicht mit einem solchen Schritt zu rechnen sei. "Indem wir unsere Anleihebestände fällig werden lassen oder Reinvestitionen durchführen, ist es - abhängig von der Situation zur Zeit eines Ausstiegs - möglich, unsere Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig die Stabilität der Märkte zu gewährleisten", sagte Kuroda. Aber mit einer Inflation weit unter dem Notenbankziel von 2 Prozent sei es zu früh, um über Timing oder weitere Details einer Exit-Strategie zu diskutieren.

BoJ/Protokoll: Nebenwirkungen der Geldpolitik beobachten

Einige Mitglieder des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank plädieren dafür, die Nebenwirkungen der ultraniedrigen Zinsen im Auge zu behalten. Sie sehen eine breite Überwachung und Bewertung der positiven Auswirkungen und Nebenwirkungen der aktuellen expansiven Geldpolitik als wichtig an, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 22. und 23. Januar hervorgeht. Laut Protokoll bekannten sich die meisten Mitglieder zu einem Festhalten an der lockeren Geldpolitik. Einige sorgten sich über Spekulationen über einen frühen Ausstieg, insbesondere durch ausländische Investoren. Sie waren sich einig, dass die Bank eine vorsichtige Kommunikation mit den Märkten walten lassen sollte.

Japans Regierung erwägt offenbar Gipfel von Abe und Kim Jong Un

Nach der überraschenden Zusage von US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un erwägt Medienberichten zufolge auch Japans Regierungschef Shinzo Abe ein Treffen mit Kim. Ein solches Gipfeltreffen werde geprüft, um im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm nicht ins Hintertreffen zu geraten, berichteten die japanischen Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji am Mittwoch. Von offizieller Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Chinas Industrieproduktion wächst stärker als erwartet

Die chinesische Industrieproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres deutlich schneller gewachsen als erwartet. Auch die Anlageinvestitionen und die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognosen. Die Industrieproduktion, ein Indikator für das Wirtschaftswachstum, legte im Januar und Februar um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Dezember hatte der Anstieg bei 6,2 Prozent gelegen. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten für die beiden Monate mit 6,1 Prozent gerechnet. China veröffentlichte Daten für Januar und Februar zusammen, um die Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfestes zu limitieren. Das Fest fiel dieses Jahr in den Februar, im vergangenen Jahr fand es im Januar statt.

Duterte: Rückzug der Philippinen aus Internationalem Strafgerichtshof

Die Philippinen ziehen sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurück. Staatschef Rodrigo Duterte erklärte am Mittwoch in Manila, "dass die Philippinen ihre Ratifizierung des Römischen Statuts mit sofortiger Wirkung zurückziehen". Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hatte kürzlich Ermittlungen wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen von Dutertes Offensive gegen Drogenkriminelle auf den Philippinen eingeleitet.

Zahl der Asylbewerber in der EU 2017 um die Hälfte gesunken - Medien

Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist im vergangenen Jahr um nahezu die Hälfte gesunken: Insgesamt 649.855 Menschen beantragten 2017 erstmals Asyl in einem der 28 EU-Staaten, im Jahr zuvor waren es noch 1,206 Millionen - ein Rückgang um 46 Prozent. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf neue Zahlen von Eurostat. Hauptzielland bleibt demnach Deutschland: Hier wurden nach den EU-Daten 198.255 Erst-Anträge gestellt, das entspricht einem Anteil von 30,5 Prozent. Im Jahr zuvor waren auf Deutschland noch 60 Prozent aller Asylanträge entfallen. Auf Platz zwei liegt Italien mit 126.550 Asylanträgen, gefolgt von Frankreich (91.070) und Griechenland (57.020). Österreich liegt mit 22.160 Anträgen auf Platz 8. Die wenigsten Anträge entfielen auf die Slowakei (150), Estland (180) und Lettland (355).

