DGAP-Media / 2018-03-14 / 09:00 *NuPharm widmet sich mit einer neuen Website und neuem Firmenimage vollständig der Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems* *Die neue *www.nupharm.com [1] *hat die die Absicht, das Unternehmensschaufenster für die Gruppe zu werden, die durch die Fusion der spanischen Firmen Inke, Qualigen und Laboratorios Lesvi, der deutschen Firma neuraxpharm und der italienischen Firma FB Health entstanden ist.* *14. März 2018.* Die neue NuPharm Group Website, die ab jetzt online ist, offenbart die Berufung des Pharmakonzerns, einer der wichtigsten Akteure in der Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu sein. Das ist das neue Unternehmensimage, etabliert durch die Investmentgruppe Apax Partners, die Unternehmen aus drei Ländern fusioniert hat: Spanien (Qualigen, Laboratorios Lesvi und Inke), Deutschland (neuraxpharm) und Italien (FB Health), um die NuPharm Group entstehen zu lassen, ein Pharmaunternehmen, das eines der besten Medikamenten-Portfolios für die Behandlung von ZNS-Erkrankungen mit mehr als 100 Molekülen vorzuzeigen hat. www.nupharm.com [1] soll eine Referenz-Website unter den Unternehmen der Branche werden. Sie hebt die Dimensionen und das Potenzial dieser Gruppe, ihre entschlossene Unterstützung für F&E, ihr Vertriebspersonal und ihre Produktionskapazitäten hervor. Die Website präsentiert alle Informationen über ihre Arzneimittel: Markenarzneistoffe, generische und nutrazeutische Medikamente für ZNS. Die neue Website wurde mit ihrer einfachen jedoch intuitiven Struktur auch für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets usw.) optimiert. Die Veröffentlichung der neuen Website ist ein Wendepunkt in der Imagestrategie der NuPharm Group, im Anschluss an ihre Teilnahme bei CPhl Worldwide, einer der wichtigsten Veranstaltungen in der Branche auf globaler Ebene, die im Oktober 2017 in Frankfurt (Deutschland) abgehalten wurde. Das Ziel der Gruppe ist es, eine Präsenz in Europa zu schaffen und Reputation für Arbeit aufzubauen, die echten Einfluss auf Lösungsansätze für ZNS-Erkrankungen hat. Zusammen mit der Website führt die Gruppe auch ihr neues Firmenimage mit einem Logo ein, das durch die Verwendung eines Neuronenbildes ihren Fokus auf die ZNS-Erkrankungen zeigt. Von gleicher Bedeutung im Hinblick auf die visuelle Identität des Unternehmens ist das Bild eines Leuchtturms, der NuPharm's Ziel symbolisiert, eine führende Rolle in der Behandlung dieser Krankheiten anzunehmen, während das Bedürfnis der Patienten nicht vergessen wird, die besten Optionen zum Bewältigen ihrer Pathologie zur Verfügung zu haben. *Über die NuPharm Group* NuPharm Group, gegründet im Jahr 2016, und mit einem Personalbestand von 680 Mitarbeitern, ist das Ergebnis der strategischen Fusion von fünf Pharmaunternehmen mit umfangreicher Erfahrung: neuraxpharm, Qualigen, FB Health, Laboratorios Lesvi und Inke, zusammen mit den Investoren Apax Partners. Ihre Vision: europäischer Marktführer für pharmazeutische Produkte für die Behandlung des zentralen Nervensystems (ZNS) durch ein breites Angebot von bewährten, differenzierten und bezahlbaren ZNS-Behandlungsoptionen für Patienten, Gesundheitsexperten und Industrie Partner zu werden. NuPharm Group entwickelt und vermarktet Markenarzneistoffe, generische und nutrazeutische Medikamente für das ZNS. Mit einer internationalen Präsenz in mehr als 50 Ländern stellt die Gruppe auch fertige Darreichungsformen und pharmazeutische Wirkstoffe in den Bereichen ZNS und Atemwegserkrankungen her. *Für weitere Informationen: * *ECOFIRMA Laura García * lgarcia@ecofirma.es Tel.: +34 93 410 66 00 Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/inventneurax/663739.html [2] Bildunterschrift: NuPharm Group Emittent/Herausgeber: Invent Farma Holding Spain, S.L. Schlagwort(e): Industrie 2018-03-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 663739 2018-03-14 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e6aeb72fb9295e1a312069bbab1466df&application_id=663739&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4c61ed1ae5343b243b42e598e27d2a6d&application_id=663739&site_id=vwd&application_name=news

