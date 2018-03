Der österreichische Stromkonzern Verbund (ISIN: AT0000746409) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,42 Euro je Aktie vorschlagen. Dies ist eine Erhöhung um knapp 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,29 Euro). Auf Basis dieser Ausschüttung liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 22,90 Euro bei 1,83 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. April 2018 in Wien statt. Die ...

