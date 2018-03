? Kissigs Kolumne vom 1.2.2018 im Aktien Magazin Die Anlagephilosophie von Peter Lynch lässt sich in einem Satz zusammenfassen: "Kaufe, was du kennst". Lynch war der erfolgreichste Fondsmanager der 1980er Jahre und übernahm mit nur 33 Jahren den Magellan-Fonds. Dieser wurde das Flaggschiff von Fidelity, da es Lynch gelang, Jahr um Jahr deutlich bessere Renditen einzufahren, als der Gesamtmarkt. Mit Mitte 50 zog er sich dann aus dem aktiven Fondsmanagement zurück und verfasste Bücher über sein Lieblingsthema. Am bekanntesten ist "Der Börse einen Schritt voraus", in dem er den Anlegern rät, mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...