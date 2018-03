WIESBADEN (Dow Jones)--Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich 2017 in dem stärksten Anstieg der privaten Konsumausgaben seit 1994 niedergeschlagen. Sie erhöhten sich um 3,6 (2016: 2,6) Prozent auf 1,735 Billionen Euro. Unter Einrechnung der Teuerung lag der Zuwachs immer noch bei 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Der größte Teil der Ausgaben entfällt auf Dienstleistungen mit 52 Prozent, bei denen der Anstieg mit nominal 2,9 Prozent unterproportional war. Deutlich ausgeweitet haben sich dagegen die Aufwendungen für langlebige Güter mit 5,3 Prozent, wozu auch Fahrzeuge zählen, und Verbrauchsgüter mit 4,2 Prozent. Sie kommen auf Anteile von 12 bzw 27 Prozent.

Lebhaft gekauft wurden in Deutschland Schuhe und Bekleidung mit einem Plus von 5,9 Prozent. Der deutliche nominale Anstieg bei Nahrungsmitteln von 4,8 Prozent wurde jedoch durch die in diesem Bereich hohe Teuerung von 3,0 Prozent etwas verzerrt. In Hotels und Gaststätten ließen die Gäste 4,9 Prozent mehr Geld, auch der Zuwachs bei Freizeit, Unterhaltung und Kultur war mit 4,0 Prozent überdurchschnittlich. Dagegen stiegen die Ausgaben für Wohnungen und deren Nebenkosten mit 2,7 Prozent etwas langsamer.

March 14, 2018

