MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR 14.03.2018 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung N 5 / 2018 vom 14.03.2018 DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. MOLOGEN AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR - Vollständige Platzierung von rund 2,4 Mio. Neuen Aktien - Bruttoemissionserlös von rund 5 Mio. EUR Berlin, 14. März 2018 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) hat die Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.357.368 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,12 EUR an nationale und internationale Investoren ausgegeben, womit das Grundkapital der Gesellschaft auf 37.129.146 EUR erhöht wird. Nach Eintragung in das Handelsregister sind sämtliche Neue Aktien ab dem 1. Januar 2017 voll dividendenberechtigt und werden voraussichtlich am 20. März 2018 in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen. Mehr als 60 % der Neuen Aktien wurden von Aktionären der Gesellschaft erworben. Im Rahmen der dem Ablauf der Bezugsfrist nachgelagerten Privatplatzierung wurden zudem die weiteren 878.073 Neuen Aktien zugeteilt. Die Bruttoeinnahmen in Höhe von rund 5 Mio. EUR sollen insbesondere zur weiteren Finanzierung der laufenden Studien verwendet werden. "Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und das große Vertrauen unserer Investoren. Zusammen mit den weiteren Finanzierungsmaßnahmen sind wir damit voraussichtlich bis zum Ende 2018 finanziert und können unsere Strategie "Next Level" konsequent weiterführen", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG. Vollständige Platzierung Neuer Aktien: Bruttoerlös von rund 5 Mio. EUR Im Rahmen der Bezugsfrist vom 21. Februar bis zum einschließlich 6. März 2018 wurde den bestehenden Aktionären der Bezug Neuer Aktien zu einem Preis von je 2,12 EUR angeboten. 1.479.295 Stückaktien wurden dabei an Altaktionäre zugeteilt; dies entspricht mehr als 60 % des Gesamtvolumens. Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H (Donau Invest) zeichnete gemäß ihrer verbindlichen Zusage 120.000 Stück Neue Aktien und hat anknüpfend an diese Festbezugserklärung weitere Aktien im Rahmen des Überbezugs erworben. Die während der Bezugsfrist nicht bezogenen Aktien wurden im Überbezug zugeteilt und im Rahmen internationaler Privatplatzierungen in ausgewählten Ländern zum Bezugspreis zugeteilt. Im Zuge seiner verbindlichen Zusage bezog der US-Investor Global Corporate Finance (GCF) während der Privatplatzierungen 10 % des gezeichneten Volumens. Zudem hat der European High Growth Opportunities Securitization Fund im Rahmen der Privatplatzierungen 235.849 Neue Aktien bezogen und sich damit über den Rahmenvertrag über die Begebung von Wandelschuldverschreibungen hinaus engagiert. Der Vorstand bedankt sich auch bei der Hauptaktionärin der Gesellschaft, der Global Derivate Trading GmbH, die wesentlich zum Erfolg dieser Kapitalerhöhung beigetragen hat. Im Zuge der Kapitalerhöhung platzierte MOLOGEN insgesamt 2.357.368 Aktien womit die Gesellschaft einen Bruttoerlös von rund 5 Mio. EUR erzielte. Die Mittel werden für die Weiterführung des operativen Geschäfts und insbesondere für die Finanzierung der laufenden Studien eingesetzt. Die in 2017 und im ersten Quartal 2018 durchgeführten Kapitalmaßnahmen und abgeschlossenen zusätzlichen Rahmenvereinbarungen sichern damit die Finanzierung des Unternehmens, zusammen mit der ersten Zahlung aus dem im Februar 2018 geschlossenen Lizenz- und Entwicklungskooperationsvertrag mit ONCOLOGIE Inc., bis Ende 2018. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. www.mologen.com Kontakt Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38 Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50 investor@mologen.com Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben. 14.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOLOGEN AG Fabeckstraße 30 14195 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 841788-0 Fax: 030 / 841788-50 E-Mail: presse@mologen.com Internet: www.mologen.com ISIN: DE0006637200 WKN: 663720 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 663931 14.03.2018

ISIN DE0006637200

AXC0111 2018-03-14/10:13