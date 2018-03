Grund für den Rückzug sind vorläufige Ermittlungen wegen eines Feldzuges des philippinischen Präsidenten Duterte gegen Drogenkriminalität.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat den Rückzug seines Landes vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angekündet. Als Grund gab Duterte in einer Erklärung am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...