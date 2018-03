Mehr als die Hälfte der Pflegekräfte in Deutschland denken, laut einer Online-Befragung, über den Ausstieg aus ihrem Job nach. Gleichzeitig plant die GroKo 8000 neue Stellen - aber wer soll die besetzen?

Die Mehrheit der Pflegekräfte in Deutschland ist unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation. Das zeigt eine Online-Befragung, die von dem Pflegeprodukteanbieter Hartmann durchgeführt wurde. 300 Fachkräfte hatten daran teilgenommen. 54 Prozent der Befragten gaben an, kürzlich über einen Wechsel in eine andere Branche nachgedacht zu haben. Lediglich ein Drittel würde sich noch einmal für einen Job in der Pflege entscheiden ...

