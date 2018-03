Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit kaum veränderten Kursen eröffnet, ist unmittelbar nach der Eröffnung aber in positives Territorium vorgestossen. Nach den negativen Vorgaben aus Übersee und den starken Verlusten des SMI vom Vortag startet dieser zumindest einen Stabilisierungsversuch. Geprägt bleibt die Stimmung zum Börsenstart von den neuen Turbulenzen um die Regierung in den USA. Die abrupte Entlassung des US-Aussenministers Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump sorgt weiterhin für Irritationen, ist aber mit den Abgaben vom Dienstag nun eingepreist.

Das Geschehen in den obersten Rängen der US-Administration werde an den Märkten immer mehr als Zeichen für Unordnung oder gar als Chaos wahrgenommen, hiess es in Börsenkreisen. Dies sorge zunehmend für Verunsicherung, zumal das Team von Trump den Finanzmärkten gegenüber immer weniger wohlwollend erscheine. Im Tagesverlauf rücken weitere Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus, insbesondere die Daten zu den Produzentenpreisen, welche neue Hinweise zur Inflation liefern werden.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,24% höher bei 8'902,09 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,18% auf 1'456,48 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20% auf 10'317,01 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus und 8 im Minus.

Insgesamt ist der Informationsfluss mit ...

