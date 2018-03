Zürich (ots) - Qualität garantiert in der Schweiz hohe

Kundentreue. Erstmals hat Reader's Digest in der "Trusted Brands

2018"-Umfrage untersucht, was die Schweizer Konsumentinnen und

Konsumenten unter Qualität verstehen. Von erstaunlich hoher Konstanz

ist die Liste der vertrauenswürdigsten Marken.



Die Schweizerinnen und Schweizer bestehen auf hohem Produktnutzen.

Wie die diesjährige "Trusted Brands 2018"-Umfrage von Reader's Digest

zeigt, ist Qualität der Grund Nummer eins für die Kaufentscheidung

(89 Prozent der Antworten).



Die wichtigen fünf



Auf die Frage nach den Marken-Qualitätsaspekten stellten die

Studienteilnehmer fünf Faktoren ins Zentrum. An der Spitze steht mit

90 Prozent der Antworten die Lebensdauer, gefolgt von Zuverlässigkeit

(89 Prozent), Funktionalität (74 Prozent), Service (73 Prozent) und

Nachhaltig-keit (71 Prozent). Das Design spielt mit 48 Prozent eine

deutlich geringere Rolle. Noch weiter zurück liegt das Prestige einer

Marke mit 24 Prozent. Die Bedeutung der fünf Spitzenfaktoren wächst

mit zunehmendem Alter der Umfrageteilnehmer fast kontinuierlich an.

Während 84 Prozent der 18- bis 29-Jährigen die Lebensdauer eines

Produkts stark gewichten, sind es bei den über 60-Jährigen nicht

weniger als 94 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der

Zuverlässig-keit. 86 Prozent der jüngsten Altersgruppe (18 - 29

Jahre) fordern geringe Störungsanfälligkeit, bei den Ältesten (über

60 Jahre) sind es volle 93 Prozent. Umgekehrt sind die Verhältnisse

jedoch beim Design: 57 Prozent der Jungen (18 - 29 Jahre), jedoch nur

46 der älteren Personen (mehr als 60 Jahre) beurteilen ein Produkt

nach Aussehen, Farben und Form.



Ungebrochene Treue



Die führenden Marken haben es geschafft, ihr Qualitätsversprechen

über lange Zeit einzuhalten und damit das Kundenvertrauen immer

wieder neu zu festigen. In vierzehn der zwanzig untersuchten

Kategorien haben die Marken ihre Spitzenstellung beim

Vertrauens¬bonus in den vergangenen drei Jahren verteidigt. Ein

besonderes Zeichen für die Konstanz der Verhältnisse ist die

Tatsache, dass sich in nur einer der zwanzig Kategorien

(Outdoor/Sport) seit 2016 jedes Jahr eine neue Marke durchgesetzt

hat. Wie gut führende Markenimages verankert sind, beweist erst recht

die Tatsache, dass VW selbst nach den anhaltenden Negativmeldungen

über die Manipulation von Abgaswerten als Marke nach wie vor

überzeugt und das höchste Vertrauen aller Automarken geniesst.



Die Spitzenreiter 2018 im Überblick

(nach Kategorien)



Alkoholfreie Getränke Coca-Cola

Automobile: VW

Banken: Raiffeisen Bank

Bekleidung: H&M

Bonbons: Ricola

Haushaltsgeräte: Miele

Kaffee: Nespresso

Kosmetik: Nivea

Krankenkassen: CSS

Kreditkarten: Mastercard

Lebensversicherungen: Swiss Life

Matratzen: Bico

Naturheilmittel: Similasan

Optiker/Brillenmarken: Fielmann

Outdoor/Sport: Nike

Sachversicherungen: Mobiliar

Tankstellen/Benzin: Coop

TV/Internet/Mobilfunk: Swisscom

Vitaminprodukte: Burgerstein

Waschmittel: Persil



Zur Studie "Trusted Brands" von Reader's Digest



"Trusted Brands" ist eine unabhängige Studie und misst seit 2001

jährlich das Markenvertrauen von Konsumenten. Sie zählt zu den

etabliertesten und grössten Konsumentenstudien, ist Vorreiterin für

andere Studien dieser Art und als Markenmonitor anerkannt.

Einzigartig bleibt der Ansatz, die Markenfrage ungestützt, also ohne

jegliche Markenvorgabe zu stellen. Die Konsumenten allein geben

preis, welche Vertrauensmarke bei ihnen ganz oben steht. Die 2300

Personen, die Reader's Digest dieses Jahr in der Schweiz befragte,

nannten insgesamt 2348 verschiedene Marken, die sie persönlich für

besonders vertrauenswürdig halten. Die Studie wurde dieses Jahr im

Auftrag von Reader's Digest vom Marktforschungsinstitut Dialego

durchgeführt.



