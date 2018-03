MorphoSys wird mit Lob überschüttet

Während sich der Gesamtmarkt am Dienstag wegen des überraschenden Ausscheidens von Rex Tillerson aus dem Amt des US-Außenministers schwach präsentierte, konnte die MorphoSys-Aktie (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) eine starke Performance an den Tag legen. Das TecDAX-Papier ging mit einem Plus von mehr als 5 Prozent aus dem Handel. Am Mittwoch ging die Party weiter.

Zu der erneut positiven Stimmung rund um das Biotechnologieunternehmen aus Martinsried bei München trugen positive Analystenkommentare bei. Die Analysten bei der Deutschen Bank bestätigten ihre Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie und schraubten das Kursziel leicht von 94,00 auf 95,00 Euro nach oben. Neben den jüngsten Geschäftszahlen gefielen den Marktexperten auch die News in Bezug auf den Blutkrebskandidaten MOR208. Bei JPMorgan schloss man sich dieser Einschätzung an. Es bleibt beim "Overweight"-Rating. Zudem wurde das Kursziel von 97,00 auf 100,00 Euro geändert, was derzeit einem Kurspotenzial von rund 15 Prozent entsprechen würde.

