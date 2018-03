flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Märkte schlossen allesamt mit Kursverlusten. Die Vorgaben aus Europa und den USA vom Vortag waren einfach zu schwach. Den größten Tagesverlust verbuchte der japanische Nikkei225, der mit einem Minus von 0,87 Prozent bei 21.777,29 Punkten aus dem Handel an der TSE ging. Im Verlauf der asiatischen Handelszeit drehten die US-Futures und befanden sich kurz vor der europäischen Markteröffnung wieder durchweg im grünen Bereich. Der DAX eröffnete am Morgen via Xetra mit 12.212,49 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex fiel am Dienstag deutlich zurück. Per Xetra-Schluss stand ein Minus von 1,59 Prozent und 12.221,03 Punkte auf der Kurstafel in Frankfurt. Der charttechnische Blick wäre auf den Verlauf vom letzten Zwischenhoch vom 26. Februar 2018 von 12.601,46 Punkten bis zum jüngsten Tief vom 05. März 2018 bei 11.830,98 Punkten zu richten, um die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher bestimmen zu können. Die Widerstände könnten bei 12.307/12.419/12.524/12.601 Punkten zu ermitteln sein. Die Unterstützungen kämen bei 12.125/12.013/11.917 und 11.831 Punkten in Betracht.

