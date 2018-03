Bad Marienberg - Die privaten Konsumausgaben stiegen 2017 in jeweiligen Preisen um 3,6% im Vergleich zum Vorjahr, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dies ist der größte Zuwachs seit 1994.

Den vollständigen Artikel lesen ...