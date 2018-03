Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angela Merkel ist vom Bundestag erneut zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Die CDU-Vorsitzende erhielt 364 Stimmen und damit die so genannte Kanzlermehrheit. Nötig waren 355 Stimmen. CDU, CSU und SPD kommen auf 399 Stimmen, das Parlament hat insgesamt 709 Abgeordnete. Abgegeben wurden laut Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) 692 Stimmen, gültig waren davon 688. Merkel erhielt damit 35 Stimmen weniger, als ihr neues Regierungsbündnis Abgeordnete stellt.

Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl kann Merkel damit ihre vierte Amtszeit beginnen. Sie nahm die Wahl an. "Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an", sagte die Kanzlerin. Nun soll sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell zur Kanzlerin ernannt werden. Ab 12.00 Uhr legt sie dann im Bundestag den Amtseid ab. Danach sollen auch die Minister ernannt und später vereidigt werden. Am späten Nachmittag ist eine erste Kabinettssitzung geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 05:03 ET (09:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.