LONDON (Dow Jones)--Der britische Versicherer Prudential will sich von seinem Assetmanager M&G Prudential trennen. M&G Prudential werde künftig als eigenständiger Fondsanbieter in den USA und Europa auftreten. In Vorbereitung auf diesen Schritt verkauft der Assetmanager sein britisches Annuitäten-Portfolio für 12 Milliarden Pfund an Rothesay Life, um kapitaleffizienter und risikoärmer unterwegs zu sein.

M&G Prudential werde auch künftig von ihrem CEO John Foley geführt und liege mit seinen Einsparzielen im Plan. Prudential selbst will sich auf starke Wachstumschancen in Asien, den USA und Afrika konzentrieren, teilte der Konzern mit.

Prudential plc berichtete für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 eine 10-prozentige Steigerung beim Betriebsgewinn auf 4,7 Milliarden Pfund. Das Volumen der Bruttoprämien im Versicherungsgeschäft sei um 13 Prozent auf 44 Milliarden Pfund gestiegen, das verwaltete Vermögen wuchs dank Rekordzuflüssen ebenfalls um 13 Prozent auf 351 Milliarden Pfund.

Der Solvency-II-Überschuss - ein Maßstab für die Finanzstärke - stieg von 12,5 auf 13,3 Milliarden Pfund. Der Konzern erhöhte die Schlussdividende in der Weise, dass die Ausschüttung im Gesamtjahr mit 47 Pence um 8 Prozent höher ausfällt als im Jahr zuvor.

March 14, 2018

