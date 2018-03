Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Kommunikation des erwarteten Zinskurses (Forward Guidance) nach den Worten ihres Chefvolkswirts Peter Praet davon abhängig machen, wie die Zinskurve auf das Ende der Nettokäufe von Anleihen reagiert. "Angesichts der Interaktionen und Zusammenhänge zwischen unseren verschiedenen Instrumenten wird es wichtig sein, zu beobachten, wie die Renditekurve auf das Ende unser Nettokäufe reagiert", sagte Praet laut vorab verbreitetem Redetext bei der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt.

Mit der Zeit werde die Aussage, dass die Zinsen nach dem Ende der Nettokäufe für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften, nicht mehr ausreichen. "Unsere Forward Guidance zum Zinspfad muss spezifiziert werden, und zwar so, dass sie zu einer weiteren Annäherung der Inflation an unser Ziel von unter, aber nahe 2 Prozent passt", heißt es in dem Redetext.

March 14, 2018

