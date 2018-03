Moody's Analytics gab heute bekannt, dass sich die Arion Bank für den Einsatz seiner Technologie entschieden hat, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Basel III sowie des Rechnungslegungsstandards IFRS 9 erfüllen zu können.

Die Arion Bank, eine der führenden Banken Islands, setzt auf die Plattform RiskConfidence von Moody's Analytics für Impairment-Berechnungen sowie zur Erfüllung weiterer Anforderungen von IFRS 9. Zudem will die Bank mittels der RiskAuthority-Software von Moody's Analytics ihre Compliance- und gesetzlichen Meldepflichten gemäß Basel III erfüllen. Die Einführung dieser beiden Lösungen wird gewährleisten, dass die Arion Bank allen aktuellen und zukünftigen Compliance- und regulatorischen Anforderungen gerecht werden kann.

Die RiskConfidence-Lösung unterstützt Finanzinstitute bei der Analyse ihrer Portfolios und der Einhaltung der Vorschriften gemäß IFRS 9. Darüber hinaus können Banken mithilfe dieser Lösung eine ganzheitliche und detaillierte Übersicht über ihre Forderungen und Verbindlichkeiten erzeugen und unternehmensweite Analysen vornehmen, die zu einem effektiven Asset-Liability-Management (ALM) und Liquiditätsrisikomanagement beitragen.

Die RiskAuthority-Software bietet eine umfassende End-to-End-Basel-III-Lösung für das Datenmanagement, regulatorische Kapitalberechnungen und das Berichtswesen. Mithilfe dieser integrierten Lösung können Banken alle nach Basel I, II und III geforderten Daten wie Forderungen, Verbindlichkeiten, außerbilanzielle Positionen, Kontrahenten, Ratings, Risikofaktoren und Marktdaten auf einer Plattform konsolidieren und speichern.

"Die Arion Bank hat sich dafür entschieden, die Risiko- und Kapitalmanagementlösungen von Moody's Analytics als Teil unseres internen Rahmenwerks für Risikomanagement zu nutzen. Diese Lösungen liefern uns die notwendige Flexibilität in Bezug auf die Einhaltung von Basel III und die Anforderungen zur Umsetzung von IFRS 9 und werden unser Meldewesen nachhaltig optimieren", sagte Dr. Gísli Óttarsson, CRO der Arion Bank. "Die Modularität der Lösung unterstützt unsere Compliance-Anforderungen von Basel III und IFRS 9 bis ALM und Stresstests über eine strategische und integrierte Risikomanagementplattform."

"Wir sind hocherfreut darüber, dass die Arion Bank die Lösungen von Moody's Analytics gewählt hat, um ihren Compliance-Anforderungen und Meldepflichten gerecht zu werden", erklärte Andrew Bockelman, Managing Director bei Moody's Analytics. "Finanzinstitute weltweit sehen sich dem zunehmenden Druck ihrer Aufsichtsbehörden ausgesetzt, die Auflagen gemäß Basel III und IFRS 9 zu erfüllen. Mithilfe unserer Lösungen können sie diese Herausforderungen über eine zentralisierte, optimierte und automatisierte Datenmanagement-Plattform bewältigen."

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die IFRS-9- und Basel-III-Lösungen von Moody's Analytics zu erhalten.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Experten aus den Bereichen des Kapitalmarkt- und Kreditrisikomanagements weltweit, den Herausforderungen des sich kontinuierlich entwickelnden Marktplatzes mit Zuversicht zu begegnen. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practice für die Risikomessung und das Risikomanagement, die auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Kreditanalyse, Wirtschaftsforschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Marktführende Software, Beratungsleistungen und Research-Produkte, einschließlich der Analysen von Moody's Investors Service, bilden eine integrierte und maßgeschneiderte Angebotspalette, mit der sich unternehmerische Herausforderungen optimal bewältigen lassen. Moody's Analytics ist ein Tochterunternehmen der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar erzielte, weltweit etwa 11.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 41 Ländern vertreten ist. Weitere Informationen finden Sie unter moodysanalytics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

