Bonn - Angesichts ausgebliebener Überraschungen hatten die im Vorfeld mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten gestern keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung am US-Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Vielmehr sei das Geschehen von der überraschenden Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson durch den US-Präsidenten bestimmt worden. Nach dem Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn in der vergangenen Woche verlasse damit ein weiterer Freihandelsbefürworter die US-Regierung. Zusammen mit den erneuten Strafzoll-Drohungen Trumps gegenüber China sei das Risiko eines Handelskriegs aus Sicht vieler Marktakteure hierdurch weiter gestiegen. In der Folge habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern um 2 Basispunkte auf 2,85% nachgegeben.

