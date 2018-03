Liebe Leser,

starke Vorstellung der Amazon-Aktie: An der Nasdaq hat die Aktie innerhalb einer Woche rund 100 Dollar zulegen können. Damit war zu Beginn dieser Handelswoche am Ende des Handelstages fast ein frisches 12-Monats-Hoch erreicht. Die Aktie schloss nur knapp unter 1.600 Dollar und damit kaum ein halbes Prozent unter dem 12-Monats-Hoch. Die Performance für diesen Zeitraum liegt bei aktuell gut +87% - allerdings gemessen in US-Dollar. Für Investoren aus dem Euro-Raum sieht es wegen ... (Peter Niedermeyer)

