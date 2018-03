Lieber Investor,

wer in den Jahren 2011 und 2012 in Aktien investierte, der sitzt heute auf schönen Gewinnen unabhängig von der Frage, ob die Wahl auf deutsche oder amerikanische, große oder kleinere Unternehmen gefallen ist. Anleger, die hingegen in dieser Zeit Gold oder Silber gekauft haben, sitzen immer noch auf schmerzhaften Verlusten. Das gilt auch für jene, die nicht exakt zum Hoch gekauft haben.

Die Bewegung der Aktienmärkte war in den vergangenen fünf Jahren grundsätzlich ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...