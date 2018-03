Deutschland als Exportnation profitiert laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung von der guten Verfassung der Weltwirtschaft. Auch die neue Bundesregierung kurbele die Konjunktur weiter an.

Die neue Bundesregierung kurbelt dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge die Konjunktur an. Es hob seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,2 auf 2,4 Prozent und für 2019 von 1,6 auf 1,9 Prozent an. "Die neue Regierung schickt den Aufschwung in die Verlängerung", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Mittwoch in Berlin mit Blick auf 2019. "Sie setzt durch eine Reihe von Maßnahmen auf eine bereits sehr erfreuliche Konjunktur noch mal einige Zehntel-Prozentpunkte Wachstum drauf."

Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung etwa entlaste die Arbeitnehmer im kommenden Jahr um rund sechs Milliarden Euro. Die Erhöhung des Kindergeldes und ...

