Am 06.02. hatten wir im RuMaS Express-Service getitelt: "Deutsche Telekom: Die Lage ist ernst - aber (noch) nicht hoffnungslos!" Nach den Kursverlusten ging es bis 12,875 Euro nach unten und seit Anfang Februar gibt es eine Seitwärtsbewegung, wobei die charttechnische Unterstützung bei 13,72 Euro zuletzt mit einem Tief am 05.03. bei 12,855 Euro erneut getestet wurde. Die Bullen waren aber zur Stelle und brachten die Aktie wieder in einen Bereich ...

