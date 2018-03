14.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Valneva (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das Impfstoffunternehmen Valneva SE initiiert eine klinische Phase I- Studie in den USA, um die Sicherheit und Immunogenität von VLA 1553, ihres lebendattenuierten Impfstoffkandidaten gegen Chikungunya, zu evaluieren. Die klinische Phase I ist eine randomisierte, Beobachter-verblindete, Dosis-eskalierende Studie, die an mehreren Studienzentren durchgeführt wird. Die Studie wird drei verschiedene Dosierungen von VLA1553 an rund 120 gesunden Erwachsenen untersuchen, die mit einer Einmal-Impfung geimpft werden. ...

