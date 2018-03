Die Kernmarke von Volkwagen will die Kosten in den kommenden Jahren drastisch denken. Dafür sollen auch zehntausende Stellen abgebaut werden.

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat mit ihrem Reformprogramm "Zukunftspakt" bisher Einsparungen von zwei Milliarden Euro erreicht. Bis 2020 sollten die jährlichen Kosten um 3,7 Milliarden Euro sinken, sagte VW-Markenchef Herbert Diess am Mittwoch in Wolfsburg. Zum "Zukunftspakt" gehört auch der Abbau von bis zu 30.000 Stellen, 23.000 davon in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...