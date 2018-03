Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht eine bessere Entwicklung der Konjunktur als bisher erwartet und macht dafür auch Maßnahmen der neuen Bundesregierung verantwortlich. "In diesem Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft um 2,4 Prozent wachsen, im nächsten Jahr um 1,9 Prozent", erklärte das Institut, das damit seine Prognose um 0,2 respektive 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Dezember anhob.

"Die Erhöhung für das kommende Jahr spiegelt im Koalitionsvertrag der neuen großen Koalition vereinbarte Maßnahmen wider, deren Umsetzung hier für das kommende Jahr unterstellt wird", so das DIW.

"Die neue Regierung schickt den Aufschwung in die Verlängerung und setzt durch eine Reihe von Maßnahmen auf eine bereits sehr erfreuliche Konjunktur noch mal einige Zehntel-Prozentpunkte Wachstum drauf", erklärte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Die Ökonomen aus Berlin gehen davon aus, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen zu erheblichen Entlastungen der privaten Haushalte führen werden.

So ziehe die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung eine Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von fast 6 Milliarden Euro im Jahr 2019 nach sich. Zwar gehe ein Teil davon wegen weniger stark steigender Unternehmensgewinne wieder verloren, per Saldo verbleibe den Menschen aber ein spürbares Plus.

Fratzscher warnt vor konjunkturellem Strohfeuer

Auch die Erhöhung des Kindergeldes und die geplanten Maßnahmen bei den Renten steigerten die verfügbaren Einkommen in der Summe um mehrere Milliarden. Das wiederum dürfte den privaten Konsum ankurbeln, der dieses Jahr um 1,2 Prozent und im Jahr 2019 um 1,8 Prozent steigen dürfte. Die anhaltend günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt begünstige ebenfalls den privaten Verbrauch. Die Arbeitslosigkeit soll nach der Prognose auf 5,2 Prozent in diesem Jahr und 4,8 Prozent im nächsten Jahr zurückgehen.

Insgesamt befindet sich die deutsche Wirtschaft nach der Analyse der Wirtschaftsforscher "in einer Hochkonjunktur, getragen von der kräftigen Binnenkonjunktur und einer starken Expansion der Exporte". Insbesondere in die Vereinigten Staaten und in die Länder der EU exportierten die deutschen Unternehmen kräftig.

Fratzscher mahnte aber, die Bundesregierung sollte "mit ihrer Politik kein Strohfeuer in der Konjunktur verursachen, sondern diese goldenen wirtschaftlichen Jahre für kluge Zukunftsinvestitionen nutzen". Die große Koalition solle der Umsetzung ihrer Versprechen der langfristigen Investitionen in Bildung, Innovation, Digitalisierung und Europa oberste Priorität geben, riet der DIW-Chef.

