Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwochmorgen zurückgehalten. Die überraschende Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump am Dienstag wirkte nach. An der Wall Street war es im späten Handel abwärts gegangen und auch in Fernost reagierten die Börsen mit Abschlägen auf die Nachricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...