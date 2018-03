Zuletzt herrschte ungewöhnliche Lethargie am Krypto-Markt. Der jüngste Rückschlag steckt Anlegern in den Knochen, Bitcoin parkt vorerst an der 9000er-Marke, während Ethereum für weniger als 700 Dollar zu haben ist. In fast allen Charts ist der Blick nach unten gerichtet - mit einer Ausnahme: NEM. Weiterlesen…

Den vollständigen Artikel lesen ...