Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fraport vor den am 16. März erwarteten Zahlen von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der starken Kursentwicklung 2017 sei der Lauf der Aktien zuletzt etwas ins Stocken geraten, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe aber keinen Grund für Pessimismus./ag/ck Datum der Analyse: 14.03.2018

