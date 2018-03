Hamburg (ots) -



Im September geben sich "Shopping Queen"-Juror Guido Maria Kretschmer, 52, und sein Mann, der Künstler Frank Mutters, 62, auf Sylt noch einmal das Jawort - bis dahin möchte sich Kretschmer rundum fit machen. "Ich will für meinen Frank ja schließlich gut aussehen", sagt er im Interview mit GALA (Heft 12/2018, EVT 15.03.2018).



Punkt eins seines Optimierungsprogramms: Sport. Kretschmer: "Ich habe eine gute Veranlagung und baue schnell Muskeln auf. Dieser kompakte Körperbau liegt wohl an meinen schlesischen Wurzeln." Punkt zwei: Ernährung. "Ich werde versuchen, den Leckereien am Set standzuhalten. Es soll jetzt öfters mal mehr Salat, Obst und frisches Gemüse geben." Schließlich Punkt drei: gute Gedanken. "Ich mag Romantik, die Perspektive, die das Herz nicht vergisst. Ich mag all das Graue nicht. Ich mag den Gedanken, dass am Ende alles gut wird."



