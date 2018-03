FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS SIG PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (865) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 475 (435) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 345 (330) P - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 280 (275) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'CONV. BUY LIST'('NEUTRAL') TARGET 2300(1400)P - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 950 (750) PENCE - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1500 (1150) PENCE - GOLDMAN RAISES EUROPEAN METALS & MINING TO 'ATTRACTIVE' ('NEUTRAL') - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1050 (1025) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 950 (940) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 86 (95) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 936 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 725 (825) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES INMARSAT TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 410 (455) PENCE - UBS RAISES NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 800 (830) PENCE - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5250 (5000) PENCE - 'BUY'



