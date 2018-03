Zürich - Seit der Gründung der «SVC - AG für Risikokapital» im Jahr 2010 hat die Credit Suisse insgesamt 44 Firmen Investitionskapital in der Höhe von rund 110 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Nun schafft die Credit Suisse zusätzliche 30 Millionen Franken an Risikokapital, die spezifisch für Investitionen in Schweizer Fintechs genutzt werden. Mit diesem neuen Investitionsfeld für die SVC AG will die Credit Suisse einen weiteren Beitrag zur Förderung des Fintech-Hub Schweiz und zur Stärkung des Schweizer Werkplatzes leisten.

Vor acht Jahren hat die Credit Suisse die «SVC - AG für Risikokapital» geschaffen, um Schweizer KMU mit insgesamt 100 Millionen Franken an Risikokapital zu unterstützen - verbunden mit dem Ziel, den Werk- und Arbeitsplatz Schweiz zu stärken. Bis heute wurden rund 110 Millionen in 44 Firmen investiert, einige Beteiligungen konnten in der Zwischenzeit wieder erfolgreich mit Gewinn veräussert werden.

Während Investitionen in KMU aus dem Finanzdienstleistungsbereich bisher nicht vorgesehen waren, wird nun für Fintechs ...

