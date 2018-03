EMAS (EMAS Offshore Construction and Production Pte. Ltd., Singapur) - PIT (PT Pelayaran Intilintas Tirthanusantara, Indonesien) - Konsortiums. Dieses Konsortium ist in erster Linie für die Lieferung einer Floating Production Unit (FPU) an die Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), mit einem Auftragswert von USD 386,3 Mio. (entsprechend rund EUR 311 Mio.), für eine feste Vertragslaufzeit von zehn Jahren verantwortlich. Projekteigentümer des reichen Ergasvorkommens in der Madura Strait, rund 200 km entfernt von Surabaya in Ost-Java ist HCML, die die kanadische, in Calgary beheimatete, Husky Energy sowie die staatliche China National Offshore Oil Corporation repräsentieren. GESEA wird das Engineering, den Einkauf, die Konstruktion, die Installation und die Kommissionierung (EPCIC) des Projekts ebenso wie Anschaffung und langfristige Charter des Produktionsschiffs (FPU) inklusive des notwendigen Aufbau-Equipments an Deck verantworten. GESEA oder eine entsprechende Einheit der Gesellschaft plant 76% an AMR zu übernehmen. Diese strategische Partnerschaft wird von der erprobten, kooperativen Zusammenarbeit und entsprechenden Expertise der beiden Partner sowie der außergewöhnlich engen Bindung zu den Projekteigentümern, Behörden und Institutionen in Indonesien, zur Erlangung aller notwendigen Genehmigungen, profitieren. Weitere Details des Pertamina-Projekts im West-Madura-Offshore-Feld sowie zum MOPU BOSS 1-Vertrag enthält die Präsentation der De Raj Group und stehen zum Herunterladen zur Verfügung auf der Website unter www.thederajgroup.com/news-room/media-centre/ Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse gelistet. Die De Raj Group hält, betreibt und akquiriert Anlagen zur konventionellen und erneuerbaren Energieerzeugung. Der Konzern hält ein diversifiziertes Portfolio dieser Anlagen in Europa und verfolgt eine internationale Expansion in den Mittleren Osten sowie in die pazifisch-asiatische Region. Die deutsche Sparte Energieerzeugung ist Eigentümerin von 13 Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (sogenannten "CHP-Kraftwerken") in Deutschland. Diese CHP-Kraftwerke generieren Elektrizität, die sie in das öffentliche Stromnetz einspeisen und die Wärme an nahe gelegene Gewächshäuser liefern. Die Sparte Öl & Gas des Konzerns umfasst Dienstleistungen, die das volle Spektrum der Erkundung und Förderung (Upstream) der Öl-und-Gas-Lieferkette auf dem offenen Meer (Offshore) in der Region Südostasien abdecken. Darüber hinaus hält der Konzern Anlagen, die auf dem Oberdeck der Ölbohrplattformen installiert werden. Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, hinein in oder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist. Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com Emittent: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 D-50670 Köln Telefon: +49 221 299 85 07 FAX: +49 221 299 85 08 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com URL: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 Börse: Wiener Börse, Standard Market Auction Index: WBI Wiener Börse Index (All Share Index) Sprache: Deutsch 