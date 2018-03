Das Geschäft mit dem Cloud Computing boomt - inzwischen auch in Deutschland. Deswegen plant Microsoft Investitionen im dreistelligen Millionenbereich.

Microsoft will das Geschäft mit dem Cloud Computing in Deutschland ausbauen: Der Konzern hat am Mittwoch die Eröffnung neuer Rechenzentren angekündigt und damit Berichte von Handelsblatt und "Wirtschaftswoche" bestätigt. Eine Besonderheit: Die Kunden können festlegen, dass die Daten im Land verbleiben.

Microsoft will Standorte in zwei neuen Regionen aufbauen. Damit würden die bisherigen Kapazitäten verdoppelt, erklärte Microsoft-Manager Oliver Gürtler. "Deutschland erwacht derzeit in puncto Cloud", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachfrage sei deutlich höher als noch vor zwei Jahren.

Der Konzern nannte zunächst ...

