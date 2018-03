Die globalen Aktienmärkte fielen aufgrund erneuter Sorgen um einen Handelskrieg DAX® (DE30 in der xStation 5) steigt nach den gestrigen Kursrückgängen wieder Adidas (ADS.DE) steigt nach Ergebnisbericht und Rückkaufankündigungen

Zusammenfassung:Die Entlassung von Rex Tillerson und die erneuten Sorgen um einen Handelskrieg lösten an der Wall Street gestern eine Verkaufswelle aus, wobei der Nasdaq (US100) einen Verlust von über 1% verbuchte. Auch in Asien verbreitete sich die schlechte Stimmung. Der Hang Seng CE (CHNComp) schloss aufgrund positiver Meldungen zur chinesischen Wirtschaft zwar 0.43% höher, der japanische Nikkei 225 (JAP225) und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gaben jedoch um 0,87% bzw. 0,66% nach. Die wichtigsten europäischen Indizes eröffneten am Mittwoch niedriger, wobei der UK FTSE 100 (UK100) der einzige Index ist, der in der Nähe des gestrigen Schlusskurses blieb. Die Aktien im Bereich Grundressourcen schnitten am besten ab, während die Technologie- und Immobilienunternehmen zu den größten Verlierern gehören. Es wurde allgemein erwartet, dass Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank ersetzen ...

