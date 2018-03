Während 2017 in Simmering Wohnungen im Median (die Hälfte teurer, die Hälfte billiger) um 3.010 Euro pro Quadrat angeboten wurden, waren es in Mariahilf 4.900 Euro. Im Schnitt kosteten Wohnungen in Wien 2017 um vier Prozent mehr als ein Jahr davor, das war der geringste Anstieg seit 2013/14. Einen massiven Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...