Lauda-Königshofen - Rheinmetall-Aktie springt merklich an - Chartanalyse Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) hat einen Großauftrag aus Australien an Land gezogen, woraufhin das Wertpapier im Mittagshandel deutlich zugelegt hat und nun zielstrebig in Richtung der Jahreshochs aufwärts läuft, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

