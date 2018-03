FMW-Redaktion

Die Adidas-Quartalszahlen wurden heute früh veröffentlicht - und sie dürften Ray Dalio und Bridgwater nicht gefallen, die bekanntlich eine Short-Position auf adidas halten. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 5,05 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 4,5).

Der Gewinn pro Aktie (ohne negativen Steuereffekt) liegt bei 0,35 Euro pro Aktie (Vorjahresquartal 0,02).

Die Dividende für das Gesamtjahr 2017 soll auf 2,60 Euro steigen (2,00 Euro für 2016).

Adidas hat nur wenige Stunden vor diesen Jahres- und Quartalsdaten bekannt gegeben, dass man bis Mai 2021 (also in den nächsten drei Jahren) eigene Aktien für 3 Milliarden Euro über die Börse zurückkaufen wird. Bis Ende 2018 sollen schon mal 1 Milliarde Euro dafür aufgewendet werden. Zitat Adidas: "Das neue Rückkaufprogramm ergänzt die bestehende Dividendenpolitik des Unternehmens, die vorsieht, jährlich zwischen 30% und 50% des Gewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen an die Aktionäre auszuschütten."

Hat da etwa ein Vorstand bei Adidas einen Boni-Vertrag, der an gewisse Aktienkurse gekoppelt ist? (wir bei FMW immer mit unseren bösartigen Unterstellungen…). Das sollte dem Aktienkurs natürlich helfen, wenn im Orderbuch auf der Kaufseite ein permanent kaufwilliger Investor hinzukommt, der die Kurse pusht.

Bei den Umsatzdaten (2. Grafik) sieht man, dass die Volumen in den wichtigsten Märkten (Europa, Nordamerika und China) deutlich zulegen. Nur Russland und Japan schwächeln.

Hier Daten ...

