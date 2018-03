FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen in den Schlussmonaten 2017 hat in der Eurozone und in der EU insgesamt zu einem neuen Rekordstand geführt. Im vierten Quartal waren nach Schätzungen der Statistikbehörde Eurostat 236,8 Millionen Personen in der EU-28 erwerbstätig, davon 156,7 Millionen im Euroraum. Im Gesamtjahr nahm die Beschäftigung jeweils um 1,6 Prozent zu, 2016 lag das Plus bei 1,2 bzw 1,3 Prozent.

March 14, 2018 06:35 ET (10:35 GMT)

