Heute hat matchmetrics seine neue, datenbasierte Scouting App "ScoutPad" auf den Markt gebracht, die die Arbeit von Fußball-Scouts hinsichtlich der Bewertung von Spieler-Performance im Profi-Fußball digitalisiert und deutlich vereinfacht.



Mit ScoutPad können professionelle Scouts Spieler- und Teambewertungen intuitiv und digital erfassen, während sie das Spiel Live oder auf Video verfolgen. Die App wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen Scouts von Vereinen der Deutschen Bundesliga und der Premier League entwickelt, darunter 1. FC Köln und Bayer Leverkusen sowie dem Institut für Fußballmanagement.



ScoutPad liefert alle relevanten Hintergrunddaten zum Match und Spielern automatisch, so dass sich Scouts ausschließlich auf die Spielerbewertung konzentrieren können. Die App greift hierbei auf eine wöchentlich aktualisierte Datenbank mit über 170.000 Spielern und 7.300 Teams aus 500 Wettbewerben weltweit zu. Automatisierte Prozesse, wie vordefinierte taktische Aufstellungen und einfache PDF Exportoptionen sparen wertvolle Zeit beim Erstellen der Scouting-Berichte.



ScoutPad lässt sich über eine intuitive Web-Benutzeroberfläche flexibel auf Desktop Computern als auch auf Smartphones oder Tablets nutzen.



Die App ist ab jetzt verfügbar auf www.scoutpad.de. Es stehen drei Abos basierend auf der Größe und der Bedürfnisse des Clubs zur Verfügung, von denen alle mit einer kostenlosen Testversion von 30 Tagen beginnen.



Matchmetrics wurde 2016 als Fußball-Technologie-Startup in Bielefeld gegründet. Das Unternehmen kombiniert die modernste Datenanalytik im professionellen Fußball mit sehr intuitiven und benutzerfreundlichen Web-Benutzeroberflächen.



