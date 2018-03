Ein neuer Anlagetrend bewegt junge Superreiche. Sie wollen mit ihren Investments Gesellschaft und Umwelt verbessern. Vorn mit dabei ist Antonis Schwarz. Wie der Pharma-Erbe sein Geld für Gutes einsetzt.

Als Antonis Schwarz das Büro der Werbeagentur in München betritt, hält Rob Greenfield gerade Hof. Der US-Umweltaktivist ist umringt von jungen Fans und balanciert einen Strohwürfel auf den Knien: "Cool, so eine Box. Besser als Styropor." Schwarz zögert eine Sekunde, geht dann auf den Amerikaner zu und stellt sich vor. "Hey, great", sagt Greenfield und grinst: "Du hast mir echt geholfen."

Antonis Schwarz, 29, millionenschwerer Erbe aus der Gründerfamilie der rheinischen Schwarz Pharma, mag die Aktionen des Ökokämpfers. Millionen Menschen schauen sich Greenfields Videos auf YouTube an: "Ein Jahr ohne Duschen" etwa - oder das "Ich-bin-Müll-Projekt". Einen Monat lang hat Greenfield seinen Müll durch New York getragen, in einem durchsichtigen Plastikanzug am Körper. Und Schwarz hat ihm für seine Aktionen Geld gegeben. 5000 Euro für Videoproduktionen aus Mitteln seiner privaten Stiftung Guerrilla Foundation.

Mit seinen dunklen welligen Haaren und dem hellgrauen Button-down-Hemd sieht "Toni" wie ein Student aus, nicht wie ein schwerreicher Erbe, der die Welt verbessern will: durch nachhaltige Geldanlagen, die auch Rendite bringen sollen, und durch Spenden für Projekte wie das von Greenfield. Schwarz unterstützt zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit, ein Künstlerkollektiv, das zuletzt für Furore sorgte, als es auf einem gepachteten Grundstück vor dem Haus von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke 24 Stelen aufstellte - eine Reminiszenz an die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin, die Höcke das "Denkmal der Schande" verunglimpft hatte.

Investitionen mit Wirkung und wachsende Netzwerke

Den größten Teil seines Geldes spendet Schwarz aber nicht, sondern investiert ihn. Er versteht seine Geldanlagen als direkte Eingriffe in die soziale und ökologische Bilanz unserer Wirtschaftswelt. Ethisch korrekt, sowieso, aber noch einen Schritt mehr: nicht nur Aktien von Rüstungskonzernen, Ölproduzenten oder Zigarettenherstellern meiden. Sondern aktiv werden, durch Investments positive Anstöße geben. Deshalb engagiert er sich etwa bei SunFunder, einem Unternehmen, das Solaranlagen in Entwicklungsländern finanziert. Investiert in das Projekt African Clean Energy, das Treibstoff aus Biomasse für kleine Kochgeräte für Entwicklungsländer produziert. Und beteiligt sich an Awamo, einem Finanz-Start-up, das ein digitales Programm für über 20.000 Kleinstkreditgeber in afrikanischen Ländern südlich der Sahara entwickelt hat. Fünf bis sieben Prozent Rendite erwartet Schwarz angesichts der großen Risiken von solchen Investments.

Geldmanager reagieren auf die Interessen der Generation Schwarz und haben dem Trend schon einen Namen gegeben. Sie verkaufen den Reichen Anlageprodukte unter dem Label Impact Investing, nach dem englischen Wort "impact" für Anstoß, Wirkung. Blackrock, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi - die erste Geldliga mischt mit. Die UBS heuerte 2017 den Nachhaltigkeitsguru James Gifford an, der früher bei den Vereinten Nationen Prinzipien für ethisch sauberes Investieren formulierte. In den nächsten fünf Jahren soll er mit Impact Investing fünf Milliarden Dollar einwerben. Und ein von der Rockefeller-Stiftung gegründetes Netzwerk zählt bereits mehr als 200 Mitglieder, die mit rund 114 Milliarden Dollar in etwa 8000 Projekten weltweit investiert sind.

Falko Paetzold, Leiter des Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) an der Universität Zürich, spricht von einem Kulturwandel. Während ihre Eltern, die Babyboomer, in ihren Karrierejahren oft nicht darüber nachgedacht hätten, wie sie ihr Geld verdienten oder anlegten, meinten junge Millennials heute: "Was soll der Quatsch - ich will Themen wie Klimawandel und Wasserverknappung von vornherein in meine Investments integrieren." Antonis Schwarz hockt in München jetzt auf dem Boden und hört Greenfield zu, umgeben von jungen Leuten und ein paar Ökoveteranen mit grauem Pferdeschwanz. Der Aktivist ...

