Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch wieder etwas neuen Schwung erhalten. In erster Linie dürften Börsianern zufolge die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi stützen. Aber auch positive Konjunktursignale aus China und der wieder leicht rückläufige Euro lieferten Impulse. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,30 Prozent auf 3407,51 Punkte.

In Paris stieg der französische CAC-40 um 0,37 Prozent auf 5262,28 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte zugleich um 0,25 Prozent auf 7156,29 Zähler vor.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich mit Blick auf die absehbare geldpolitische Wende viel Zeit lassen. So jedenfalls werden die aktuellen Bemerkungen Draghis am Markt gedeutet. Der EZB-Chef stellte klar, dass die extrem lockere Geldpolitik erst dann etwas zurückgenommen werde, wenn sich die Inflationsentwicklung nachhaltig ihrem Preisziel annähere. Und selbst nach Beendigung der Käufe werde die geldpolitische Ausrichtung vorsichtig bleiben.

Aus ...

