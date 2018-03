Linz - Die Wirtschaftsprognosen für Norwegen können als stabil bezeichnet werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre seien bei knapp 2%. Die Arbeitslosigkeit werde unter 4% erwartet. In der letzten Sitzung der norwegischen Notenbank seien bereits Zinsanhebungen für 2018 angekündigt worden. In Summe ein positiver Ausblick, der sich in der Währung widerspiegele. Habe der Kurs in EUR/NOK im Dezember 2017 noch bei knapp unter 10,00 gelegen, notiere das Währungspaar heute bei der charttechnischen Unterstützung bei 9,53. Angesichts des leicht rückläufigen Inflationstrends habe die Norges Bank (Notenbank) die Inflationsprognose für 2018 auf 1,9% und für 2019 auf 1,8% angepasst. Das Inflationsziel sei ebenfalls von 2,5% auf 2,0% reduziert worden. (14.03.2018/alc/a/a)

