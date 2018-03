Hamburg (ots) - Achtung, Angriff! Kritik an der Model-Mama Heidi Klum und ihrem Show-Konzept kommt jetzt ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Model-Coach und Juror Micheal Michalsky berichtet in InTouch (EVT 15.03.), warum Heidi und er immer wieder aneinander geraten.



"Privat sind Heidi und ich zwar gut befreundet, aber beruflich geraten wir auch mal aneinander. Vor allem, wenn es um meine Models geht. Niemand muss dünn, groß und blond sein um Model zu werden. Der Job des Models hat sich in den letzten Jahren eben geändert. Für mich gibt es nur Models in verschiedenen Nuancen - egal ob groß, klein, dick, dünn, dunkel, hell...! Doch für diese Ansicht wurde ich von meiner Kollegin auch schon hart kritisiert", so Michalsky in InTouch. Der Juror ist stolz auf seine Models: "Ich nenne mein Team bewusst Team Diversity. Das ist in heutiger Zeit eine absolute Bereicherung. Ich hätte auch noch mehr Models genommen, die nicht dem gängigen Model-Klischee entsprechen, wenn sich mehr beworben hätten". Schaut man sich die Siegerinnen der letzten Jahre an, scheint es wenig überraschend, dass sich nicht mehr "ungewöhnliche" Mädchen angemeldet haben, denn die Chance auf den Sieg sind gleich null. Heidi sucht immer denselben typischen Model-Typ. dünn - eher: zu dünn! Michalsky kritisiert diese Einstellung: "Das frühere Mode-Ideal ist out!"



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 12/2018, EVT 15.03.).



