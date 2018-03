Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise kann die Lieferausfälle von BASF bei der Aromachemikalie Citral durch eigene Produktion ausgleichen. "Wir haben die Rohstoffe, egal wie lange die Citral-Krise bei BASF andauert", sagte Unternehmenschef Heinz-Jürgen Bertram. Symrise profitiere von der Pinova-Übernahme und könne seinen Kunden die zugesagten Produkte anders als manche Wettbewerber weiter liefern. Man habe dazu interne Produktionsprozesse umgestellt.

Seit Ende Oktober steht nach einem Kabelbrand bei BASF die Citralanlage im Ludwigshafen still. Rund 40.000 Tonnen der Aromachemikalie werden dort jährlich hergestellt. BASF ist Weltmarktführer bei dem Produkt, aus dem Zitrusdüfte, aber auch das nach Lavendel riechende Linalool und das für Rosenduft verantwortliche Geraniol hergestellt werden.

Frühestens Ende März kann laut BASF die Anlage wieder hochgefahren werden, bis Ende April könnten rund 80 Prozent des Aromaportfolios wieder verfügbar sein. Symrise destilliert die aus Citral erzeugten Zitrusdüfte derzeit bei Pinova aus Terpenen, einem Pinienextrakt. Die Kapazitäten reichten für den eigenen Bedarf, allerdings merkt das Unternehmen dies bei den Kosten.

Der Symrise-Chef erwartet im laufenden Jahr generell steigende Rohstoffkosten. Das sei in erheblichem Maße, aber nicht nur eine Folge des BASF-Ausfalls. Vor allem bei natürlichen Rohstoffen stiegen die Preise. Das Risiko sei aber beherrschbar. Im vergangenen Jahr war etwa der Vanille-Preis nach einer Missernte in Madagaskar in die Höhe geschossen.

Als weiteres Risiko bezeichnete Bertram den starken Euro. 2017 hatten Währungseffekte den Umsatz des Unternehmens um 52 Millionen Euro oder 1,8 Prozentpunkte geschmälert. Angesichts des Gegenwinds von Rohstoff- und Währungsseite "spricht es für unser Vertrauen in unser Geschäft, dass wir eine solch klare Aussage machen", sagte Bertram mit Blick auf die Prognose, auch 2018 stärker als der Markt wachsen zu wollen und die EBITDA-Marge bei rund 20 Prozent halten zu wollen.

